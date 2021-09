കർണാടക ക്വാറന്റീൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്വകാര്യ ജീവനക്കാർക്കും മാത്രം

ബെംഗളൂരു ∙ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്വകാര്യ കമ്പനി ജീവനക്കാർക്കും മാത്രമാണ് ഒരാഴ്ച പൊതു ക്വാറന്റീൻ ബാധകമെന്നും മറ്റുള്ളവർ അത്രയും ദിവസം വീട്ടിൽ ഐസലേഷനിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയെന്നും കർണാടക സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

∙ പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ, ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പരമാവധി 3 ദിവസത്തേക്ക് എത്തുന്നവർക്കു ക്വാറന്റീൻ ഇല്ല. പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തുന്നവർക്കൊപ്പം ഒരു രക്ഷിതാവിനെയും അനുവദിക്കും. വാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ 72 മണിക്കൂറിനിടയിലെ ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. മടക്കയാത്രാ രേഖകളും പരീക്ഷാ രേഖകളും കാണിക്കണം.

∙ ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ളവർ, അവശ്യസേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുടുംബാംഗങ്ങളും, 2 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ, ചികിത്സയ്ക്കും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ മരണത്തെത്തുടർന്നും എത്തുന്നവർ, കേരളത്തിൽനിന്നു കർണാടക വഴി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നവർ എന്നിവർക്കും ക്വാറന്റീൻ ഇല്ല.

∙ വിദ്യാർഥികൾക്കും കമ്പനി ജീവനക്കാർക്കും അതതു സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതു ക്വാറന്റീൻ ഒരുക്കണം. താമസസ്ഥലത്തേക്ക് അയയ്ക്കരുത്. ഏഴാം ദിവസത്തെ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവാണെങ്കിൽ ക്വാറന്റീൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കെയർ സെന്ററിലേക്കു മാറ്റും. ഇവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവർക്ക് 7 ദിവസം കൂടി പൊതു ക്വാറന്റീനുണ്ടാകും.

