കശ്മീരിൽ ഇടപെടില്ല, ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധം വേണം: താലിബാൻ

കാബൂൾ ∙ കശ്മീരിൽ ഇടപെടില്ലെന്നും ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധമാണു താൽപര്യപ്പെടുന്നതെന്നും താലിബാൻ നേതാവ് അനസ് ഹഖാനി (28) പറഞ്ഞു. ഭീകരസംഘടനയായ ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ മുഖ്യനേതാവു കൂടിയാണ് അനസ്. അഫ്ഗാനിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും സിഖുകാർക്കും പൂർണ സുരക്ഷ നൽകുമെന്നും സിഎൻഎൻ18 നു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

‘കശ്മീർ ഞങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നയത്തിന് എതിരുമാണ്. നയവിരുദ്ധമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനാകും? കശ്മീരിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവില്ല’– അനസ് പറഞ്ഞു. 20 വർഷം അഫ്ഗാനിൽ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ ഇന്ത്യ സഹായിച്ചെങ്കിലും എല്ലാം മറക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്. അഫ്ഗാൻ– ഇന്ത്യ ബന്ധം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആഗ്രഹം. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആയുധങ്ങൾ അഫ്ഗാനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അനസ് പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ആരും ഭയപ്പെട്ടു രാജ്യം വിടേണ്ടതില്ല. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ താലിബാനു സുതാര്യമായ നയമാണുള്ളതെന്നും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം എല്ലാം വ്യക്തമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സോവിയറ്റ്, യുഎസ് സേനകൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത ജലാലുദീൻ ഹഖാനിയുടെ ഇളയ മകനും ഹഖാനി നെറ്റ‌്‍വർക്കിന്റെ തലവനായ സിറാജുദ്ദീൻ ഹഖാനിയുടെ സഹോദരനുമാണ് അനസ്.

ഐഎസിനെ ആക്രമിക്കും: യുഎസ്, ബ്രിട്ടൻ

ലണ്ടൻ/ വാഷിങ്ടൻ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഐഎസ് താവളങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്താൻ തയാറാണെന്ന് ബ്രിട്ടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബ്രിട്ടിഷ് വ്യോമസേനാ തലവൻ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ സർ മൈക് വിഗ്സ്റ്റൺ ഒരു മാധ്യമ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ഐഎസിനെതിരായ സൈനിക നടപടി അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഏതു രാജ്യത്തെയും ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും വ്യക്തമാക്കി. അഫ്ഗാനിൽ 2000 ഐഎസ് ഭീകരർ ഉണ്ടെന്നാണു പെന്റഗൺ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

സഖ്യസേന അഫ്ഗാൻ വിട്ടതു ശരിയായ തീരുമാനമാണെന്നു ബൈഡൻ ആവർത്തിച്ചു. ട്രംപ് ഭരണകൂടമാണ് താലിബാനുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആ കരാർ പ്രകാരമാണു ഉന്നത കമാൻഡർമാർ അടക്കം ജയിലിലുണ്ടായിരുന്ന 5,000 താലിബാൻ തടവുകാരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വിട്ടയച്ചത്.

