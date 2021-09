ഐഎസ് ബന്ധമുള്ള 25 ഇന്ത്യക്കാർ അഫ്ഗാനിൽ; കേരളം, കർണാടക സ്വദേശികൾ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ കാബൂൾ വിമാനത്താവളം അടച്ചതിനാൽ അഫ്ഗാനിലുള്ള ബാക്കി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ എപ്പോൾ തിരികെയെത്തിക്കാനാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. വിമാനത്താവളം തുറന്നാൽ മാത്രമേ രക്ഷാദൗത്യം പുനരാരംഭിക്കാനാകൂവെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിൽ എത്ര ഇന്ത്യക്കാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന കൃത്യവിവരം കേന്ദ്രത്തിന്റെ പക്കലില്ല. ഭൂരിഭാഗം പേരെയും ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചുവെന്നാണു നിഗമനം. ഇതേസമയം, ഭീകര സംഘടനയായ ഐഎസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്ന 25 ഇന്ത്യക്കാർ അഫ്ഗാനിലുണ്ടെന്നു ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

കേരളം, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവരെന്നാണു സൂചന. താലിബാൻ ജയിൽമോചിതരാക്കിയവരിൽ ഇവരുമുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം. പാക്കിസ്ഥാൻ വഴി കടൽമാർഗം സംഘം ഇന്ത്യയിലേക്കു കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് എൻഐഎ നിർദേശം നൽകി.

