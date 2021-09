ചന്ദൻ മിത്ര അന്തരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ രാജ്യസഭാംഗവും മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ചന്ദൻ മിത്ര (65) അന്തരിച്ചു. ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ ചന്ദൻ മിത്ര ഏതാനും നാളുകളായി അസുഖബാധിതനായിരുന്നു. ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു അന്ത്യം. ഭാര്യ: ഷൊബോരി ഗാംഗുലി. മക്കൾ: കുഷാൻ, ഷാക്യ.

ദ് പയനിയർ പത്രത്തിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും എഡിറ്ററുമായ ചന്ദൻ, 2003ലാണ് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗമായി ആദ്യമായി രാജ്യസഭയിലെത്തിയത്. 2010 ൽ ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമായി. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് എൽ.കെ. അഡ്വാനിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ നരേന്ദ്ര മോദി – അമിത് ഷാ നേതൃനിര പാർട്ടിയിൽ തഴഞ്ഞു. 2018 ജൂലൈയിൽ ബിജെപിയിൽനിന്നു രാജിവച്ച് തൃണമൂലിൽ ചേർന്നു.

കൊൽക്കത്തയിലെ ദ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ പത്രത്തിലൂടെയാണു മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ് സൺഡേ ഒബ്സർവർ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

English Summary: The Pioneer Editor and former BJP MP Chandan Mitra passes away