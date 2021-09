വിദ്യാർഥികൾക്ക് ക്വാറന്റീൻ ഹോസ്റ്റലിൽ: കർണാടക

ബെംഗളൂരു ∙ കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾ അതതു വ‌‌ിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ തന്നെ ഒരാഴ്ച ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയെന്നു കർണാടക ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. കെ.സുധാകർ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അതതു കമ്പനികൾ തന്നെ ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നു നിർദേശമുണ്ടെങ്കിലും തയാറെടുപ്പുകളായിട്ടില്ല. ജീവനക്കാർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണു വിവിധ കമ്പനി വക്താക്കൾ പറയുന്നത്.

ക്വാറന്റീൻ ഉത്തരവുകൾ പലവട്ടം മാറിയതിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പം മൂലം 2 ദിവസമായി കേരളത്തിൽനിന്നു യാത്രക്കാർ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇളവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിഞ്ഞതോടെ ട്രെയിൻ, ബസ് ബുക്കിങ് വീണ്ടും സജീവമായി.

അതിർത്തി ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധന കർശനമാക്കി. ബെംഗളൂരുവിനടുത്ത് അത്തിബെല്ലെയിൽ എല്ലാ കേരള വാഹനങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നു. വ്യാജ രേഖയാണെന്നു സംശയം തോന്നിയാൽ ചെക്പോസ്റ്റിൽ തന്നെ പരിശോധന നടത്തും. മുത്തങ്ങ വഴിയുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ബസ് യാത്രക്കാരെ ചാമരാജ്ന‌ഗറിൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലും കർശന പരിശോധന

കേരളവുമായുള്ള അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ തമിഴ്നാടും പരിശോധന ശക്തമാക്കി. ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാ ഫലമോ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഇല്ലാത്തവരെ പലയിടത്തും തിരിച്ചയച്ചു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ നീലഗിരി ജില്ലയിലെ മുപ്പതോളം അധ്യാപകരെ വയനാട് അതിർത്തിയായ താളൂർ ചെക്പോസ്റ്റിൽനിന്നു തിരിച്ചയച്ചു.

English Summary: Quarantine for students from Kerala in educational institution hostel says Karnataka