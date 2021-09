ട്രെയിനിൽ അടിവസ്ത്രത്തിൽ എംഎൽഎ

പട്ന ∙ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചു നടന്ന ജനതാദൾ (യു) എംഎൽഎ ഗോപാൽ മണ്ഡൽ കുടുങ്ങി. ദുർന്നടപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത സഹയാത്രികരെ വെടിവയ്ക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയുണ്ട്. യാത്രികർ പരാതിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു റെയിൽവേ പൊലീസും ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറും ഇടപെട്ടാണ് അടിപിടി ഒഴിവാക്കിയത്. പട്ന – ഡൽഹി തേജസ് എക്സ്പ്രസിലാണ് സംഭവം.

ട്രെയിനിനുള്ളിൽ എംഎൽഎ അടിവസ്ത്രം മാത്രമിട്ടു നടക്കുന്ന ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ഇതോടെ എംഎൽഎ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. യാത്രയ്ക്കിടെ വയറിളക്കം പിടിപെട്ടതിനാലാണ് അടിവസ്ത്രമിട്ടു നടന്നതെന്നാണ് മണ്ഡലിന്റെ ന്യായീകരണം.

