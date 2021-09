എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് കർണാടകയിൽ ആർടിപിസിആർ പരിശോധന

ബെംഗളൂരു ∙ കേരളം ഉൾപ്പെടെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോവിഡ് ആർടിപിസിആർ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും കർണാടകയിലെ കോളജുകൾക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ.കെ.സുധാകർ നിർദേശം നൽകി.

കേരളം, ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 34 വിദ്യാർഥികൾക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയ ഹൊറമാവ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് ഓഫ് നഴ്സിങ് സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ വലിയ കോവിഡ് ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണിത്. പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ പോസിറ്റീവ് ആയ നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥികളുടെ സ്രവസാംപിൾ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിതകമാറ്റ പഠനത്തിനായി അയയ്ക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഒരാഴ്ച ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്. ബെംഗളൂരുവിനു പുറമേ കുടക്, ദക്ഷിണകന്നഡ, ഉഡുപ്പി ജില്ലകളിലെ കോളജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മലയാളി വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ, കേരളത്തിൽ നിന്നു റോഡ് മാർഗം തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയ 5 പേർ പോസിറ്റീവായി.

