രാജ്നാഥും ഗഡ്കരിയും ദേശീയപാതയിൽ ‘പറന്നിറങ്ങും’

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2 കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ വഹിച്ച് ദേശീയപാതയിൽ വിമാനത്തിന്റെ ലാൻഡിങ് പരിശീലനം നടത്താൻ വ്യോമസേന തയാറെടുക്കുന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ ബാമറിലുള്ള ദേശീയപാതയിൽ ഈയാഴ്ച ലാൻഡിങ് പരിശീലനം നടത്തുന്ന സേനാ വിമാനത്തിലാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയും പറക്കുക. ദേശീയപാതയിൽ 3.5 കിലോമീറ്റർ താൽക്കാലിക റൺവേയുടെ ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രിമാർ നിർവഹിക്കും.

വ്യോമതാവളങ്ങൾ ശത്രുസേനകൾ ആക്രമിച്ചാൽ, പകരം റൺവേകളായി ദേശീയപാതകളെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണു ബാമറിലടക്കം താൽക്കാലിക റൺവേകൾ സജ്ജമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിൽ 28 റൺവേകൾ ഒരുക്കും. ആന്ധ്രയിലെ ദേശീയപാതയിൽ 2 റൺവേകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിലും ബംഗാളിലും നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

English Summary: Indian Air Force plane with Rajnath Singh, Nitin Gadkari to conduct landing on national highway in Rajasthan's Barmer