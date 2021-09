ഭോപാൽ ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ എംബിബിഎസ് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥികളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ ഇനി ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളെയും ബി.ആർ.അംബേദ്കറെയും പറ്റിയും ക്ലാസുകളുണ്ടാവും.

ആർഎസ്എസ് സ്ഥാപകൻ കെ.ബി.ഹെഡ്ഗേവാർ, ജനസംഘം നേതാവ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, ബി.ആർ.അംബേദ്കർ എന്നിവരെക്കുറിച്ചു പഠിപ്പിക്കുമെന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിശ്വാസ് സാരംഗ് അറിയിച്ചു.

