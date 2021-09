കൊച്ചി ∙ പെട്രോളും ഡീസലും ജിഎസ്ടി പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണോ എന്ന വിഷയം അടുത്ത ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ പരിഗണിക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര ധന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച നിവേദനത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ 6 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് 2021 ജൂൺ 21നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഉത്തരവു നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിയെടുക്കുമെന്നു കാണിച്ചു നോട്ടിസ് അയച്ചതിനു മറുപടിയായാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്.



അതേസമയം, ഇന്ധനവില ജിഎസ്ടി പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശുപാർശ ചെയ്യില്ലെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. കേരള പ്രദേശ് ഗാന്ധി ദർശൻ വേദി നൽകിയ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നിവേദനം പരിഗണിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നു കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

English Summary: GST Council to discuss to include Petrol an Diesel under GST