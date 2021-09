മുൻ യുപി ഗവർണർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കേസ്

ലക്നൗ ∙ രക്തം കുടിക്കുന്ന രാക്ഷസനു തുല്യമാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ എന്നു വിമർശിച്ചതിന് മുൻ ഗവർണർ അസീസ് ഖുറേഷി(81)ക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹത്തിനു കേസെടുത്തു. സമുദായ സ്പർധയുണ്ടാക്കുന്നതും സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത വളർത്തുന്നതുമായ പ്രസ്താവനയാണെന്നു കാട്ടി ബിജെപി നേതാവ് ആകാശ് കുമാർ സക്സേനയാണ് രാംപുർ സിവിൽ ലൈൻസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്.

മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവു കൂടിയായ ഖുറേഷി ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മിസോറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗവർണറായിരുന്നു. യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണു ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഗവർണറായി നിയമിച്ചത്. എൻഡിഎ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ ഖുറേഷിയോടു രാജിവയ്‌ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വഴങ്ങാതെ അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. തുടർന്നു മിസോറമിലേക്കു മാറ്റി.

ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരെ ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ബാഗേലിന്റെ പിതാവ്; കേസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേലിന്റെ പിതാവും പിന്നാക്ക വിഭാഗം നേതാവുമായ നന്ദ്കുമാർ ബാഗേൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരെ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് അതൃപ്തി. ബ്രാഹ്മണരെ തടയാൻ ഗ്രാമീണർ ഒന്നിക്കണമെന്നും അവർക്കു വിലക്കേർപ്പെടുത്താൻ മറ്റു സമുദായങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞതാണ് വിവാദമായത്. ‘സർവ ബ്രാഹ്മൺ സമാജ്’ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നന്ദ്കുമാറിനെതിരെ യുപി പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

