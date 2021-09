ന്യൂഡൽഹി ∙ ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേലിന്റെ പിതാവും പിന്നാക്ക വിഭാഗം നേതാവുമായ നന്ദ്കുമാർ ബാഗേലിനെ, ബ്രാഹ്മണർക്കെതിരെ പരാ‍മർശം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ലെന്നും 86 വയസ്സുള്ള പിതാവിനും അതു ബാധകമാണെന്നും ബാഗേൽ വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണു ഛത്തീസ്ഗഡ് പൊലീസ് നന്ദ്കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

റായ്പുർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇദ്ദേഹത്തെ 15 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ബ്രാഹ്മണരെ തടയാൻ ഗ്രാമീണർ ഒന്നിക്കണമെന്നും അവർക്കു വിലക്കേർപ്പെടുത്താൻ മറ്റു സമുദായങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുമെന്നും യുപിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ നന്ദ്കുമാർ പറഞ്ഞതാണു വിവാദമായത്. ‘സർവ ബ്രാഹ്മൺ സമാജ്’ എന്ന സംഘടന നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്.

