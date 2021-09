കേരളത്തിലേക്കും തിരിച്ചും 2 മാസത്തേക്ക് യാത്ര വേണ്ടെന്ന് കർണാടക

ബെംഗളൂരു ∙ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർണാടകയിലുള്ള മലയാളികളോട് നാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്ര നിയന്ത്രിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ ഉപദേശിച്ചു. ഒക്ടോബർ അവസാനം വരെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം. നാട്ടിലുള്ളവർ കർണാടകയിലേക്കുള്ള യാത്രയും അടുത്തമാസം അവസാനം വരെ മാറ്റി വയ്ക്കണം.

നഴ്സിങ്, പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും കോളജുകളിലെയും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഹോട്ടലുകൾ, ഫാക്ടറികൾ, ഐടി ഉൾപ്പെടെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും ഇതു ബാധകമാണ്. കേരളത്തിലുള്ള വിദ്യാർഥികളെയും ജീവനക്കാരെയും ഉടൻ മടക്കിവിളിക്കരുതെന്നും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകി. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലാതെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Karnataka asks not to travel from and to kerala for next two months