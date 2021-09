കടൽക്കൊള്ളക്കാർ ആക്രമിച്ച കപ്പലിൽ മലയാളികളും; എതിർത്തവർക്ക് വെടിയേറ്റു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഗാബോണിൽ മലയാളികളടക്കം 17 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള കപ്പലിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ സെക്കൻഡ് എൻജിനീയറെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പഞ്ചാബ് സ്വദേശി പങ്കജ് കുമാറിനെയാണ് (31) നാലംഗ സായുധ സംഘം ബോട്ടിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്.

എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചീഫ് ഓഫിസറും ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശിയുമായ വികാസ് നൗരിയാലിനും (48) കുക്കും ബംഗാൾ സ്വദേശിയുമായ സുനിൽ ഘോഷിനും (26) വെടിയേറ്റു. ഇരുവരും അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ചീഫ് എൻജിനീയർ കൊരാക് ശർമ 'മനോരമ'യോടു പറഞ്ഞു. മലയാളികളായ കണ്ണൂ‍ർ മരക്കാർകണ്ടി ‘ശ്രീസുകുമ’ത്തിൽ ദീപക് ഉദയരാജൻ (31), കൊച്ചി പുതുവൈപ്പ് ഓച്ചൻതുരുത്ത് കാട്ടുകണ്ടത്തിൽ ഷായൽ സേവ്യർ എന്നിവരടക്കമുള്ള ബാക്കി ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണ്. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഇവർ ഗാബോൺ തീരത്തു കപ്പലിൽ തുടരുകയാണ്.

മുംബൈയിലെ പ്രിൻസ് മറൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസിന്റെ 'എംവി ടാംപെൺ' എന്ന കപ്പൽ കാമറൂണിൽ നിന്നു കഴിഞ്ഞമാസം 26നാണ് നമീബിയയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ, സാങ്കേതികതടസ്സം മൂലം ഗാബോണിലെ ഒവെൻഡോ തുറമുഖത്തിനു പുറത്ത് 31ന് നങ്കൂരമിട്ടു. റിഗ്ഗുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കപ്പലായിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 5ന് അർധരാത്രി കൊള്ളക്കാർ ബോട്ടിലെത്തി ഗോവണി വച്ച് കപ്പലിൽ കയറി. തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അകത്തുകടന്ന സംഘം ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മേൽത്തട്ടിലെത്തിക്കുകയും പങ്കജിനെ പുറത്തു കിടന്ന ബോട്ടിലേക്കു തള്ളിയിടുകയുമായിരുന്നു. എതിർത്തപ്പോഴാണ് വികാസിനും സുനിൽ ഘോഷിനും വെടിയേറ്റത്. രാത്രി മുതൽ തുറമുഖ അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും പുലർച്ചെ 6.20നാണ് സഹായമെത്തിയത്.

