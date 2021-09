മെഹബൂബ മുഫ്തി വീട്ടുതടങ്കലിൽ

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിഡിപി നേതാവുമായ മെഹബൂബ മുഫ്തിയെ സർക്കാർ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി. ഗുപ്കറിലെ അവരുടെ വസതിയുടെ ഗേറ്റിനു മുന്നിൽ പൊലീസ് വാഹനം വഴിയടച്ചുകിടക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു. കുൽഗാമിൽ ഒരു കുടുംബപരിപാടിക്കു പോകാനിറങ്ങിയ മെഹബൂബയെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കുകയാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. അന്തരിച്ച വിഘടനവാദി നേതാവ് സയ്യദ് അലി ഷാ ഗീലാനിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആദരം അർപ്പിക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായി പൊലീസ് ഗീലാനിയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു.

English Summary: Mehbooba Mufti Says Under House Arrest, "Fake Claims Of Normalcy Exposed"