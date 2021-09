മൂന്നാം മുന്നണിക്ക് ശ്രമം; റാലിയിൽ നിതീഷും പങ്കെടുക്കും

പട്ന ∙ മൂന്നാം മുന്നണി നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഹരിയാനയിലെ ഐഎൻഎൽഡി നേതാവ് ഓം പ്രകാശ് ചൗട്ടാല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റാലിയിൽ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ പങ്കെടുക്കും. മുൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ദേവിലാലിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 25നാണ് ഹരിയാനയിലെ ജിണ്ടിൽ റാലി നടത്തുന്നത്.

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ജെഡി (എസ്) നേതാവുമായ ദേവെഗൗഡ, ശിരോമണി അകാലിദൾ നേതാവ് പ്രകാശ് സിങ് ബാദൽ, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് മുലായം സിങ് യാദവ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി, എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാർ തുടങ്ങിയവരെയും റാലിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് – ബിജെപി ഇതര കക്ഷികളെ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ചൗട്ടാലയുടെ ശ്രമം.

