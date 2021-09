ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ ബോട്ടുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് 60 പേരെ കാണാതായി

ഗുവാഹത്തി ∙ അസമിലെ മാജുലി ദ്വീപിലേക്ക് 85 യാത്രക്കാരുമായി പോയ സ്വകാര്യ ബോട്ട്, ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ എതിർദിശയിൽ വന്ന സർക്കാർ ബോട്ടുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് 60 പേരെ കാണാതായി. ഒരു മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജോർഹാട് നഗരത്തിലെ നിമതി ഘട്ടിനടുത്തുവച്ചാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 4ന് ‘മാ കമല’ എന്ന സ്വകാര്യ ബോട്ട്, മാജുലിയിൽ നിന്നു മടങ്ങിവരുന്ന സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ‘തൃപ്കായ്’ ബോട്ടുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്. രണ്ടു ബോട്ടിലുമായി 120 ലേറെ യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നും സർക്കാർ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്കവരും നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടെന്നുമാണു വിവരം.

ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്ന് 300 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നദീ ദ്വീപായ മാജുലി. വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രമായ അവിടേക്ക് ജോർഹാടിൽനിന്ന് ബ്രഹ്മപുത്ര കടന്നുവേണം എത്താൻ. കൂട്ടിയിടിച്ച ബോട്ട് തലകീഴായി മറിഞ്ഞെന്നു ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. 43 യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ബൈക്കുകളും കാറുകളും ഉൾപ്പെടെ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളും നദിയിൽ നഷ്ടമായി.

ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സമിതിയും സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സമിതിയും ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തുണ്ട്. ശക്തമായ അടിയൊഴുക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു തടസ്സമാണ്. തലകീഴായി മറിഞ്ഞ ബോട്ടിനുള്ളിലേക്കു കടക്കാൻ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബോട്ട് വെട്ടിപ്പൊളിക്കാനാണു ശ്രമം. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ഉറപ്പുനൽകി. അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വശർമ ഇന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിക്കും. ദുരന്തത്തെപ്പറ്റി മജിസ്ട്രേട്ട് തല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ചുരുങ്ങുന്ന ദ്വീപ്

50 വർഷം മുൻപ് 1200 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുണ്ടായിരുന്ന മാജുലി ദ്വീപ് ഇപ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് 540 ചതുരശ്രകിലോമീറ്ററിലേക്കു ചുരുങ്ങി. നൂറോളം ഗ്രാമങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് ഒഴുകിപ്പോയി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണു ദ്വീപിനെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹിമാലയത്തിലെ മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകി കരകവിയുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര ദ്വീപിനെ കാർന്നു തിന്നുന്നു. ഒട്ടേറെ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ആവാസ മേഖലകൂടിയാണ് ഇവിടം. ജനസംഖ്യ 1.67 ലക്ഷം.

