അകാരണമായി ട്രെയിൻ വൈകിയാൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ട്രെയിൻ വൈകിയതിനു കാരണം വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ റെയിൽവേക്കു ബാധ്യതയുണ്ടെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട യാത്രക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര ഫോറം നൽകിയ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഉത്തര റെയിൽവേ നൽകിയ അപ്പീൽ തള്ളിയാണു ജസ്റ്റിസ് എം.ആർ.ഷാ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.

യാത്രച്ചെലവും പരാതിക്കാർക്കുണ്ടായ മനോവിഷമവും കണക്കിലെടുത്തു മൊത്തം 30,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണമെന്ന ഉത്തരവ് കോടതി ശരിവച്ചു.

English Summary: Compension if train gets delayed without reason