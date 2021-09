എൻഡിഎയിലും നേവൽ അക്കാദമിയിലും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രവേശനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാഷനൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിലും (എൻഡിഎ) നേവൽ അക്കാദമിയിലും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രവേശനം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. സേനകളിൽ വനിതകൾക്കു ദീർഘകാല നിയമനം (പെർമനന്റ് കമ്മിഷൻ–പിസി) ഉറപ്പു നൽകുന്നതാണ് ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്ന തീരുമാനം. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾക്കു പിന്നാലെയാണ് നയംമാറ്റത്തിനു സേന തയാറെടുക്കുന്നത്. അതേസമയം, പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള എൻഡിഎ കോഴ്സുകൾ എങ്ങനെ വേണമെന്നതുൾപ്പെടെ തീരുമാനിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാവകാശം തേടി. 20നു മുൻപു വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണമെന്നു ജഡ്ജിമാരായ എസ്.കെ. കൗൾ, എം.എം. സുന്ദരേശ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. ഹർജി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം പരിഗണിക്കും.

എൻഡിഎ പ്രവേശനം ആൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രവേശനപരീക്ഷ ഇക്കുറി പെൺകുട്ടികൾക്കും എഴുതാമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ 18ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോഴും വിവേചനം തുടരുന്ന സേനയുടെ രീതിയെ കോടതി അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചതോടെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാറ്റത്തിനു തയാറെടുത്തതായി അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടി കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം നൽകുമെന്നും ഭാട്ടി അറിയിച്ചു. ജൂൺ 24ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന എൻഡിഎ പരീക്ഷ നവംബർ 14നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ

നവംബർ 14നു നടക്കാനിരിക്കുന്ന എൻഡിഎ പ്രവേശന പരീക്ഷ പെൺകുട്ടികൾക്കും എഴുതാമെന്നായിരുന്നു ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. പരീക്ഷാഫലവും പ്രവേശനവും കേസിലെ അന്തിമവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്കു സർക്കാർ സാവകാശം തേടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വർഷം മുതൽ പുതിയ തീരുമാനം നടപ്പാകുമോയെന്ന കാര്യം അന്തിമ സത്യവാങ്മൂലം വന്നാലെ വ്യക്തമാകൂ.

സ്ത്രീ, പുരുഷ സമത്വത്തിന് മുന്നിട്ടറങ്ങണം: കോടതി

എൻഡിഎയിൽ വനിതകൾക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സേനകൾ സ്വമേധയായെടുത്തതിൽ കോടതി സന്തുഷ്ടി അറിയിച്ചു. പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല. പുതിയ മാറ്റത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറാക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കാൻ സേനയ്ക്കു കഴിയണം. കോടതി ഇടപെടലിനു കാത്തുനിൽക്കാതെ സേന സ്വയം മുന്നിട്ടിറങ്ങണണെന്നാണു കോടതി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ബെ‍ഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

