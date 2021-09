ത്രിപുരയിൽ സഖാക്കളെ വേട്ടയാടുന്നു: യച്ചൂരി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിപിഎമ്മിനും മറ്റ് ഇടതു പാർട്ടികൾക്കും നേരെ ത്രിപുരയിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ തടയാൻ കേന്ദ്രം ഇടപെടണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കയച്ച കത്തിൽ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് ബിജെപിക്കാർ അക്രമം നടത്തിയതെന്നും ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും യച്ചൂരി ആരോപിച്ചു.

അഗർത്തലയിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി ഓഫിസിനു നേരെയും ചില ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ ഓഫിസുകൾക്കുനേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. സംസ്ഥാന ഓഫിസിലെ 2 കാറുകളും ദശരഥ് ദേബിന്റെ പ്രതിമയും നശിപ്പിച്ചു. സിപിഎം മുഖപത്രമായ ഡെയ്‌ലി ദേശർ കഥയുടെ ഓഫിസും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു.

അക്രമത്തെ ഇടതു പാർട്ടികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുമെന്നും സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി.രാജ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ സിപിഐയുടെ ഓഫിസും ആക്രമിച്ചിരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സർക്കാരുമായി സംസാരിച്ചെന്നും രാജ പറഞ്ഞു.

