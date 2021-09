എല്ലാ ക്ലാസുകളും തുറക്കാൻ തമിഴ്നാട്, കർണാടക

ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു ∙ സ്കൂൾ തുറക്കലിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായി പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ നേരിട്ടു ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ തമിഴ്നാടും കർണാടകയും ആലോചിക്കുന്നു. മാസാവസാനത്തോടെ 6–8 ക്ലാസുകൾ കൂടി തുറക്കാനാണു തമിഴ്നാടിന്റെ നീക്കം. ഇതു സംബന്ധിച്ച ആലോചനായോഗം അടുത്തയാഴ്ച നടക്കും.

9–12 വിദ്യാർഥികൾക്കായി സ്കൂളുകൾ തുറന്നതിനു ശേഷം 52 പേർ കോവിഡ് ബാധിതരായതു കൂടി കണക്കിലെടുത്താകും അന്തിമ തീരുമാനം. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 2 ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള കർണാടകയിൽ പ്രൈമറി 1–5 ക്ലാസുകൾ കൂടിയേ തുറക്കാനുള്ളൂ. 6–12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കു നേരിട്ടുള്ള പഠനം തുടങ്ങി.

English Summary: Tamilnadu and Karnataka to open all classes