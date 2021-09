മതവും ജാതിയുമില്ല; വിജയ് ‘തമിഴൻ’: വിവാദങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പിതാവ്

ചെന്നൈ ∙ തമിഴ് സൂപ്പർ താരം വിജയ്‌യുടെ മതത്തെയും ജാതിയെയും സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പിതാവും നടനും സംവിധായകനുമായ എസ്.എ. ചന്ദ്രശേഖർ. വിജയ്‌യെ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത സമയത്ത് അപേക്ഷാ ഫോമിൽ മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും സ്ഥാനത്തു ‘തമിഴൻ’ എന്നാണു ചേർത്തതെന്നും ഇതു കണ്ട് ആദ്യം അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച സ്കൂൾ അധികൃതർ പിന്നീട് വഴങ്ങിയെന്നും ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

അന്നുമുതൽ വിജയ്‌യുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ജാതിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ‘തമിഴൻ’ എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. നാം വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ജാതിയില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാം. ആ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതു നമ്മളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത പ്രകാശന ചടങ്ങിലാണ് ‍ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

English Summary: No religion for actor Vijay: Says his father