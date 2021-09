സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം; യുപിയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ അപേക്ഷാ ഫീസ് 11,000 രൂപ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന യുപി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്നു പണംപിരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു. സ്ഥാനാർഥിത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം 11,000 രൂപ കൂടി അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിസിസി പ്രസിഡന്റ് അജയ് കുമാർ ലല്ലു സർക്കുലർ ഇറക്കി. അവസാന തീയതി ഈ മാസം 25 ആണ്. ജില്ലാ, പിസിസി ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയോ ഓൺലൈൻ ആയോ പണം അടയ്ക്കണമെന്നാണു നിർദേശം.

പാർട്ടി സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു പണം പിരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം. സംസ്ഥാനത്ത് ആരുമായും സഖ്യത്തിനില്ലെന്നാണു കോൺഗ്രസ് പുറമേ പറയുന്നതെങ്കിലും ചെറുകക്ഷികളുമായി കൈകോർക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകൾ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തേടുന്നുണ്ട്.

ജയസാധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളെ എ, ബി, സി, ഡി എന്നിങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് സ്ഥാനാർഥിപട്ടികയ്ക്കു രൂപം നൽകാനാണു പ്രിയങ്കയുടെ പദ്ധതി. ആകെയുള്ള 403 സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ഉറച്ച പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നത് 40 സീറ്റിലാണ്. നന്നായി പരിശ്രമിച്ചാൽ ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന 100 സീറ്റുകളും 150 ദുഷ്കര മണ്ഡലങ്ങളും വിജയം അസാധ്യമായ 113 മണ്ഡലങ്ങളുമുണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: Application fees for those wishing to be congress candidates in Uttar Pradesh