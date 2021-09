ട്രൈബ്യൂണലിലെ വഴിവിട്ട നിയമനം: വിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജഡ്ജിമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമിതികളുടെ ശുപാർശ അവഗണിച്ചു സർക്കാരിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ വിവിധ ട്രൈബ്യൂണലുകളിൽ നിയമിക്കുന്നതിനെ സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ നിയമ വാഴ്ചയാണു നിലനിൽക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ. വി. രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇത്തരം നടപടികൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി.

ട്രൈബ്യൂണൽ നിയമനങ്ങൾക്കു കാലതാമസമെടുക്കുന്നതിനെ ഏതാനും ദിവസം മുൻപു വിമർശിച്ച ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ്, എൽ. നാഗേശ്വര റാവു എന്നിവരും ഉൾപ്പെട്ട കോടതി കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വീണ്ടും രൂക്ഷ പരാമർശങ്ങളാണു നടത്തിയത്. ദേശീയ കമ്പനി നിയമ ട്രൈബ്യൂണൽ, കമ്പനി നിയമ അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്നിവയിൽ അംഗങ്ങളെ നിയമിച്ച രീതിയിലുള്ള അതൃപ്തി കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി.

സർക്കാർ തീരുമാനം അതീവ നിരാശാജനകമാണെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ആദായനികുതി അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ, ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ പരാതി പരിഹാര കമ്മിഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമനങ്ങളിലും സമാന സാഹചര്യമുണ്ടായി. എന്തുതരം നിയമനങ്ങളാണു നിങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നു അറ്റോർണി ജനറലിനോടു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാഞ്ഞു.

ഹൈക്കോടതിയിലെ റിട്ട. ജഡ്ജിമാരെയാണു ട്രൈബ്യൂണലിൽ ജുഡീഷ്യൽ അംഗങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നത്. 65 വയസ്സു വരെയാണു കാലാവധി. നിയമനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ 2 വർഷത്തെ കാലതാമസം വരുത്തി. ശേഷിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്കു ട്രൈബ്യൂണലിൽ അംഗമാകാൻ ആരാണു തയാറാവുകയെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാഞ്ഞു.

പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തയാറെന്ന് എജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമിതി നൽകുന്ന ശുപാർശകൾ നിരാകരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെന്നു യുപിഎസ്‍സി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു അറ്റോർണി ജനറൽ (എജി) കെ.കെ. വേണുഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നു നിയമനം നടത്തിയതെന്നും കോടതി വിമർശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയമന ശുപാർശകൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തയാറാണെന്നു എജി അറിയിച്ചു. വിശദമായ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ കോടതി കേന്ദ്രത്തിനു രണ്ടാഴ്ച അനുവദിച്ചു.

ട്രൈബ്യൂണലുകളിലേക്കു നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ ദേശീയ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. മദ്രാസ് ബാർ അസോസിയേഷൻ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നില്ലേയെന്നു എജിയോട് ആരാഞ്ഞു. ഉടൻ തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്ന് എജി വ്യക്തമാക്കി.

