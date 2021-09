നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഇന്ന് 71; ഒക്ടോബർ 7 വരെ ആഘോഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇന്ന് 71 വയസ്സ്. മോദി ഭരണത്തിൽ എത്തിയതിന്റെ 20–ാം വാർഷികം കൂടിയാണിത്. ഇന്നു മുതൽ, മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആദ്യം സ്ഥാനമേറ്റ ഒക്ടോബർ 7 വരെ നീളുന്ന പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് രാജ്യത്ത് 1.5 കോടി വാക്സിനേഷൻ നടത്തി റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ബിജെപിയുടെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം വൊളന്റിയർമാർ ഊർജിത ശ്രമത്തിലാണെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി തരുൺ ഛുഗ് പറഞ്ഞു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേക വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന നിലയിൽക്കൂടിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള നേതാവായി മോദി മാറുന്നതെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ പറഞ്ഞു. ലാൽബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിക്കു ശേഷം രാജ്യത്തെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന നേതാവായി മാറിയത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളുണ്ടായതും മോദിയുടെ കാലത്താണ്. പ്രകടനപത്രികകൾ ജനസേവനത്തിനുള്ള ഉപാധിയായതും മോദിയുടെ കാലത്താണ്. – നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

മോദിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്നു കാശിയിൽ 71,000 ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കും. പാർട്ടി രാജ്യമൊട്ടാകെ 14 കോടി റേഷൻ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. ‘നന്ദി മോദി’ എന്നെഴുതിയ കിറ്റുകളാണ് നൽകുന്നത്. മോദിയുടെ ചിത്രത്തോടു കൂടിയ 5 കോടി പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തകർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രക്തദാന ക്യാംപുകൾ, നദിശുചീകരണ പദ്ധതികൾ എന്നിവയുമുണ്ട്.

മോദിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗോവയിലെ 71 വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഗവർണർ പി.എസ്. ശ്രീധരൻപിള്ള സാമ്പത്തികസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 71 പേർക്ക് ഡയാലിസിസിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്നും ഗോവ രാജ്ഭവൻ അറിയിച്ചു.

ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യുവമോർച്ച രാജ്യമെമ്പാടും സേവ സമർപ്പണ ക്യാംപെയ്ൻ എന്ന പേരിൽ 20 ദിവസം ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും നടത്തും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നവഭാരത് മേളയും നടത്തും. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ 7 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രചാരണമാണ് നവഭാരത് മേള.

കേരളത്തിലും ഇന്ന് വിപുലമായ ആഘോഷം നടത്തുമെന്നു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി പൂജ നടത്തും. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ജന്മദിന സന്ദേശവുമായി 25 ലക്ഷം പോസ്റ്റ് കാർഡുകൾ അയയ്ക്കും. 71 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നദീസംരക്ഷണ, മാലിന്യ നിർമാർജന പരിപാടികൾ നടത്തും.

യുവമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജീവിതവും ഭരണ നേട്ടങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രദർശനങ്ങൾ, കർഷകമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകരെയും സൈനികരെയും ആദരിക്കൽ, മഹിളാമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതകൾക്ക് ഒരു രൂപയുടെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വിതരണം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

English Summary: BJP calls for major push to Covid vaccination on PM Modi's birthday