കേരളത്തിൽ ആശ്വാസം; ഇനി ആശങ്ക മിസോറം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ അൽപം കുറവ് കാണുന്നതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആർ) മേധാവി ഡോ.ബൽറാം ഭാർഗവും നിതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ. വി.കെ.പോളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യമാകെ വ്യാപനത്തിൽ അൽപം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മിസോറം ആണ് ഇപ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സംസ്ഥാനം. അവിടെയും വാക്സീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ വഴി ഉടൻ രോഗവ്യാപനം കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്.

English Summary: Covid May Become More Manageable In 6 Months; says Health Body Chief