കുവൈത്തിലെ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ ജീവനക്കാർക്ക് കുടുംബത്തെ കൂട്ടാം

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ വിദേശ ജോലിക്കാർക്ക് ഇനി നാട്ടിൽ നിന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശക വീസയിൽ കുവൈത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം. നിശ്ചിത മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചു മാത്രമാണ് വീസ വിതരണം. നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് സന്ദർശക (വിസിറ്റ്) വീസ ആശ്രിത വീസയാക്കാൻ സാധിക്കും.

∙ ആരോഗ്യം, പ്രതിരോധം, നാഷനൽ ഗാർഡ്, നാഷനൽ പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരുടെ ഭാര്യ / മക്കൾ എന്നിവർക്കു ഫാമിലി എൻട്രി വീസ.

∙ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ഡോക്ടർ, നഴ്സ് എന്നിവരുടെ 16ന് താഴെ പ്രായമുള്ള മക്കൾക്കു നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി കുടുംബ വീസ.

∙ താമസാനുമതി തേടില്ലെന്ന സത്യവാങ്‌മൂലം നൽകിയാൽ ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് വീസ.

∙ മെഡിക്കൽ മേഖലയിലെ മറ്റു വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ ഭർത്താവ് / മക്കൾ എന്നിവർക്കും ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് വീസ.

∙ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ജോലിചെയ്യു‍ന്നയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വീസ

∙ അധ്യാപികമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കു ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് വീസ. ഇഖാമ മാറ്റില്ലെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം.

∙ സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ, അസി.ഡയറക്ടർ, അധ്യാപകർ, സ്പെഷലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവർക്ക് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി 16ന് താഴെ പ്രായമുള്ള മക്കളെ കൊണ്ടുവരാം.

∙ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിൽ വീസയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന, ഇഖാമ ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തവർക്കു ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൊണ്ടുവരാൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ സന്ദർശക വീസ. കുടുംബ വീസയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുമെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം.

