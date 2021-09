കനയ്യയും മേവാനിയും കോൺഗ്രസിലേക്ക്? മധ്യസ്ഥരായി പ്രശാന്ത് കിഷോറും ഹാർദികും

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിപിഐ നേതാവ് കനയ്യ കുമാറിനെയും ഗുജറാത്തിലെ എംഎൽഎയും പ്രമുഖ ദലിത് നേതാവുമായ ജിഗ്‌നേഷ് മേവാനിയെയും പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസ് നീക്കം സജീവമാക്കി.

കനയ്യയെയും മേവാനിയെയും പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂല നിലപാടാണ്. ഗുജറാത്ത് പിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ഹാർദിക് പട്ടേൽ വഴിയാണ് മേവാനിയുമായി കോൺഗ്രസ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. കനയ്യയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം, കനയ്യ സിപിഐ വിടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി. രാജ വ്യക്തമാക്കി. സിപിഐ നിർവാഹക സമിതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗമായ കനയ്യ പാർട്ടിയുടെ കരുത്തുറ്റ നേതാവാണ്. മറ്റു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സീതാറാം യച്ചൂരിയെ കനയ്യ കണ്ടാലും ഇതുപോലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളുണ്ടാവുമോ? – രാജ ചോദിച്ചു.

ബിഹാറിൽ കോൺഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കനയ്യ കുമാറിനെ കൊണ്ടുവരണമെന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. ബിഹാറുകാരനാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോറും. രാഹുൽ –കനയ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മധ്യസ്ഥനായതും പ്രശാന്ത് കിഷോറാണ്.

കനയ്യ കോൺഗ്രസിലെത്തിയാൽ ബിഹാറിൽ പാർട്ടിയുടെ നേതൃനിരയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരും. ബിഹാർ പിസിസി പ്രസിഡന്റായി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ലോക്സഭാ സ്പീക്കറുമായിരുന്ന മീരാ കുമാറിനെ നിയമിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

ഗുജറാത്തിൽ അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. ഇക്കുറി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും സജീവമായി രംഗത്തുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഗുജറാത്ത് പോര് കടുക്കും. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വഡ്ഗാം മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച മേവാനിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയിരുന്നില്ല.

രാജീവ് സതവിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഗുജറാത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. യുവനേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ ആ ചുമതലയേൽപിച്ചേക്കും. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് രാജിവച്ച പിസിസി പ്രസിഡന്റ് അമിത് ചാവ്‍ഡയുടെയും നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് പരേഷ് ധനാനിയുടെയും ഒഴിവുകളും നികത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഹാർദിക് പട്ടേൽ കണ്ണെറിയുന്നുണ്ട്.

കനയ്യ: വ്യാജപ്രചാരണം എന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ

കനയ്യ കുമാർ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമെന്നത് വ്യാജ പ്രചാരണമാണെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഫെയ്സ്ബുക് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കനയ്യ ചർച്ച നടത്തിയതാണു പ്രചാരണത്തിനു കാരണം. രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും നേതാവുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ അസ്വാഭാവികമായി എന്താണുള്ളത്? ആദ്യമായിട്ടല്ല രാഹുലുമായി കനയ്യ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സിപിഐ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ കനയ്യ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലും കനയ്യ പങ്കെടുക്കും.– കാനം പറഞ്ഞു.

