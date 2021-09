ഗുജറാത്തിൽ 24 മന്ത്രിമാർ സ്ഥാനമേറ്റു

ഗാന്ധിനഗർ ∙ ഗുജറാത്തിൽ ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ മന്ത്രിസഭയിൽ 24 മന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഇതിൽ 21 പേരും ആദ്യമായി മന്ത്രിയാകുന്നവരാണ്. 2 വനിതകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിജയ് രുപാണി മന്ത്രിസഭയിലെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും ഒഴിവാക്കി.

അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുന്നിൽ കണ്ടാണു ബിജെപി സമ്പൂർണ അഴിച്ചുപണി നടത്തിയത്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചതു പ്രകാരം വിജയ് രുപാണി രാജിവച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായത്.

