പെട്രോളും ഡീസലും ജിഎസ്ടിയിൽ ഇല്ല; കാൻസർ മരുന്നിന് നികുതി കുറച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ലെന്ന് ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു. കോവിഡ് ചികിൽസാ മരുന്നുകൾക്കുള്ള ഉദാര നികുതി നിരക്കുകൾ ഡിസംബർ 31വരെ തുടരും; ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള നികുതിയിളവ് ഈ മാസം 30ന് അവസാനിക്കും.

കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ‘കെയ്ട്രൂഡ’ എന്ന മരുന്നിന്റെ നികുതി 5 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു. സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫിക്കുള്ള (എസ്എംഎ) ‘സോൾജെൻസ്മ’, മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിക്കുള്ള ‘വിൽറ്റെപ്സോ’ എന്നീ മരുന്നുകളുടെ നികുതി ഒഴിവാക്കി. നിലവിൽ 12 ശതമാനമാണ് നികുതി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ മരുന്നായ ‘സോൾജെൻസ്മ’യ്ക്ക് ഒരു ഡോസിന് 18 കോടി രൂപയാണ് വില; മസ്കുലർ അട്രോഫി ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മറ്റു മരുന്നുകൾക്കും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് വകുപ്പിന്റെയും ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി ഇളവു നൽകും.

വസ്ത്രം, ഫുട്‌വെയർ എന്നിവയുടെ ഗണത്തിൽ നിർമാണ വസ്തുക്കളുടെയും ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും നിരക്ക് അടുത്ത ജനുവരിയിൽ ഏകീകരിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാര സെസ് 2026 മാർച്ച് വരെ തുടരും. ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ വായ്പയെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ പണം നൽകുന്നത്. ഈ വായ്പയുടെ മുതലും പലിശയും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനു മാത്രമായാണ് 2022 ജുലൈയ്ക്കു ശേഷം സെസ് തുടരുന്നത്. സെസ് 2017 ജൂലൈ മുതൽ 5 വർഷത്തേക്കെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം 2022 ജൂണിൽ അവസാനിക്കും.

English Summary: Petrol and diesel not to come under GST