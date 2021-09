6 ഭീകരരുടെ അറസ്റ്റ്: യുപിയിൽ ഭീകരന്റെ ബന്ധു കീഴടങ്ങി; മുംബൈയിൽ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി, മുംബൈ ∙ ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി തകർത്ത് ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത 6 തീവ്രവാദികളിൽ ഒരാളുടെ ബന്ധു ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിൽ കീഴടങ്ങി. മറ്റൊരാളുമായി അടുപ്പമുണ്ടെന്നു കരുതുന്നയാളെ മുംബൈ ജോഗേശ്വരിയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയുടെ പരിശീലനം നേടിയ ഉസാമ (22)യുടെ അമ്മാവൻ ഹുമൈദുർ റഹ്മാനാണു (48) കീഴടങ്ങിയത്. ഇയാൾക്കെതിരെ തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഭീകരരെ പരിശീലനത്തിനായി പാക്കിസ്ഥാനിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഹുമൈദ് സഹായിച്ചെന്നാണു സംശയിക്കുന്നത്. ഒപ്പം അറസ്റ്റിലായ സീഷാൻ ഖമറിനൊപ്പ (28) മാണ് ഉസാമ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒമാൻ തലസ്ഥാനം മസ്കത്തിൽ എത്തിയത്. അവിടെ നിന്ന് ഇവരെ കപ്പലിലും ബോട്ടിലുമായി പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഗ്വാഡാർ തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നെന്നു ഡൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 2 പാക്ക് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരുവർക്കും ബോംബ് നിർമാണത്തിലും എകെ-47 ഉൾപ്പെടെയുള്ള തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും പരിശീലനം നൽകിയെന്നും അറിയിച്ചു.

രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ നിന്നു ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായ മുംബൈ സ്വദേശി ജാൻ മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖുമായി (സമീർ കാലിയ) അടുപ്പമുള്ള സാക്കിർ ഹുസൈൻ ഷെയ്ഖിനെയാണു മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകര വിരുദ്ധ സേന(എടിഎസ്)യും മുംബൈ പൊലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ചേർന്നു കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഭീകരാക്രമണ പദ്ധതി പാളിയതോടെ ഒളിവിലായിരുന്നു. മുംബൈയിലേക്കു സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും ആയുധങ്ങളും എത്തിക്കാൻ സമീറിനോടു സാക്കിർ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണു വിവരം.

സാക്കിറിന്റെ സഹോദരൻ ഷാക്കിർ ഹുസൈൻ 2001 മുതൽ അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ സഹോദരൻ അനീസ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ വലംകയ്യായി പാക്കിസ്ഥാനിലാണെന്ന് എടിഎസ് അറിയിച്ചു. അനീസ് ആണു ഭീകരർക്കു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയിരുന്നതെന്നു നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Terror module: Uncle of accused surrenders in UP, another arrest made in Mumbai