ഹൈക്കോടതികളിൽ 8 പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്ക് ശുപാർശ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ 8 ഹൈക്കോടതികളിൽ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ നിയമിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ അധ്യക്ഷനായ കൊളീജിയം ശുപാർശ ചെയ്തു. ത്രിപുര ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അഖിൽ ഖുറേഷി ഉൾപ്പെടെ 5 ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെയും വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിലെ 28 ജഡ്ജിമാരുടെയും സ്ഥലം മാറ്റവും ശുപാ‍ർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പദവിയിലേക്കു സജീവമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ത്രിപുര ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അഖിൽ ഖുറേഷിയെ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിക്കാനാണു ശുപാർശ. ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരിക്കെ സൊഹ്റാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടയാളാണു ഖുറേഷി.

കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലെ 3 ജഡ്ജിമാരെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിലേക്കു ശുപാ‍ർശ ചെയ്തുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രാജേഷ് ബിൻഡാലിനെ മാറ്റണമെന്ന് ബംഗാൾ ബാർ കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരായി ശുപാ‍ർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ജഡ്ജിമാർ

∙ അലഹാബാദ്– ജസ്റ്റിസ് രാജേഷ് ബിൻഡാൽ (നിലവിൽ കൽക്കട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്)

∙ കൽക്കട്ട– പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്തവ (മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി)

∙ ആന്ധ്രപ്രദേശ്– പ്രശാന്ത് കുമാർ മിശ്ര (ഛത്തീസ്ഗഡ്)

∙ കർണാടക– റിതു രാജ് അശ്വതി (അലഹാബാദ്)

∙ തെലങ്കാന– സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ (കർണാടക)

∙ മേഘാലയ– രഞ്ജിത് വി. മോറെ (മേഘാലയ)

∙ ഗുജറാത്ത്– അരവിന്ദ് കുമാർ (കർണാടക)

∙ മധ്യപ്രദേശ്– ആർ.വി. മളീമഠ് (കർണാടക)

ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ശുപാർശകൾ

∙ ജസ്റ്റിസ് അഖിൽ ഖുറേഷി (ത്രിപുരയിൽ നിന്നു രാജസ്ഥാനിലേക്ക്)

∙ അരൂപ് കുമാർ ഗോസ്വാമി (ആന്ധ്ര– ഛത്തീസ്ഗഡ്)

∙ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് (മധ്യപ്രദേശ്– ഹിമാചൽപ്രദേശ്)

∙ ഇന്ദ്രജിത്ത് മൊഹന്തി (രാജസ്ഥാൻ– ത്രിപുര)

∙ ബിശ്വനാഥ് സോമദർ (മേഘാലയ– സിക്കിം)

English Summary: Eight new chief justice to high courts