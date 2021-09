ബെംഗളൂരു ∙ അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും 9 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞനിയത്തിയും ഉൾപ്പെടെ ജീവനറ്റ 5 പേർക്കൊപ്പം ഭക്ഷണമില്ലാതെ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ രണ്ടരവയസ്സുകാരിയെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തി. കന്നഡ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ശങ്കറിന്റെ ഭാര്യ ഭാരതി (51), മക്കളായ സിഞ്ചന (34), സിന്ധുറാണി (31), മധുസാഗർ (25) എന്നിവരുടെ അഴുകിത്തുടങ്ങിയ മൃതദേഹങ്ങളാണു തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

സിന്ധുറാണിയുടെ 9 മാസം പ്രായമുള്ള മകൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിച്ച നിലയിലാണ്. സിഞ്ചനയുടെ മകൾ പ്രേക്ഷയെ ആണ് അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. വീട്ടിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ശങ്കർ പലവട്ടം ഫോൺവിളിച്ചിട്ടും ആരും എടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്നു തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണു മരണവിവരമറിഞ്ഞത്. മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് 5 ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Two and half year old spents 5 days with 5 dead bodies