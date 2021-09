ഛന്നിയെ വേട്ടയാടി പഴയ ‘മീടു’ ആരോപണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ രംഗത്തെത്തി. ‘മീടു’ ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ടയാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നതു സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക്കു ഭീഷണിയാണെന്ന് അധ്യക്ഷ രേഖാ ശർമ ആരോപിച്ചു. ‘ഒരു സ്ത്രീ അധ്യക്ഷയായ പാർട്ടിയാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇതു വഞ്ചനയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള യോഗ്യത ചരൺജിത് സിങ്ങിനില്ല’ –രേഖാ ശർമ പറഞ്ഞു.

2018 ൽ വനിതാ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കു മോശം സന്ദേശം അയച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആരോപണം ഉയർന്നത്. കേസിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ പഞ്ചാബ് വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. അന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അമരിന്ദർ സിങ് ചരൺജിത്തിനോടു മാപ്പു പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും കേസ് പരിഹരിച്ചതായി അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നു രേഖാ ശർമ പറഞ്ഞു.

English Summary: Me Too allegation against Channi