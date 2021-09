‘കോവിഡ് അവധി’ കഴിഞ്ഞിട്ടും ക്ലാസിലെത്താൻ ആശങ്ക

ഒന്നരവർഷത്തോളം നീണ്ട ‘കോവിഡ് അവധി’ക്കു ശേഷം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്കൂളുകളും കോളജുകളും തുറന്നെങ്കിലും കുട്ടികളെ അയയ്ക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളിൽ പലരും വിമുഖത കാട്ടുന്നു. ഓൺലൈൻ – ഓഫ്‌ലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതു ജോലിഭാരം കൂട്ടിയതായി അധ്യാപകർ പരാതിപ്പെടുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്ര

∙ കോവിഡ് മുക്തമായ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ മാത്രം 8–12 ക്ലാസുകാർക്കായി ജൂലൈയിൽ സ്കൂൾ തുറന്നെങ്കിലും അധ്യയനം സാധാരണ നിലയിലായിട്ടില്ല. ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഏഴംഗ സമിതിയാണു സ്കൂൾ തുറക്കൽ തീരുമാനിക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായസർവേയുമുണ്ട്.

∙ നഗരമേഖലകളിൽ ഓഗസ്റ്റിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും കോവിഡ് വിദഗ്ധസമിതി വിലക്കി. കർശന നിബന്ധനകളോടെ മുംബൈ, പുണെ അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ 8–12 ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതു പരിഗണിക്കുന്നു.

കർണാടക

∙ 9–12 ക്ലാസുകാർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 23നും 6–8 ക്ലാസുകാർക്ക് ഈ മാസം 6നും നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 0.08% ആണ്.

∙ 50% കുട്ടികൾ വീതം ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിലെത്തുന്ന രീതിയായതിനാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടരുന്നു.

∙ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ 50–60% ഹാജരുണ്ട്; സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ നാലിലൊന്നു പേർ പോലും എത്തുന്നില്ല.

∙ ജൂലൈ 26നു കോളജുകൾ തുറന്നെങ്കിലും ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നഴ്സിങ് കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെ അടച്ചിട്ടു. മലയാളി വിദ്യാർഥികളോട് ഒക്ടോബർ അവസാനം വരെ നാട്ടിൽ പോകരുതെന്നും നാട്ടിലുള്ളവർ മടങ്ങരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

തമിഴ്നാട്

∙ സ്കൂൾ തുറന്ന് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ നൂറ്റൻപതിലേറെ കുട്ടികളും മുപ്പതോളം അധ്യാപകരും സ്കൂൾ ജീവനക്കാരും കോവിഡ് ബാധിതരായി. 9–12 ക്ലാസുകളിലെ 28 ലക്ഷത്തോളം പേർ ഇതുവരെ നേരിട്ടു സ്കൂളിലെത്തി.

∙ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 90% കുട്ടികളും സ്കൂളിലെത്തുന്നു.

∙ 10,12 ക്ലാസുകൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും 9,11 ക്ലാസുകൾക്ക് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലുമാണു ക്ലാസ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടരുന്നു.

ഡൽഹി

∙ 9–12 ക്ലാസുകൾ ഈ മാസം 1 മുതൽ തുടങ്ങാൻ അനുവദിച്ചെങ്കിലും പല സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളും മടിച്ചുനിൽക്കുന്നു. ചില സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ 10–12 ക്ലാസുകൾ മാത്രം നടക്കുന്നു.

∙ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ അയയ്ക്കാൻ പലരും തയാറാകുന്നില്ല.

∙ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ച് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഹരിയാന

∙ 6–12 ക്ലാസുകാർക്കു ജൂലൈയിലും 4, 5 ക്ലാസുകൾക്ക് ഈ മാസം ഒന്നിനും ക്ലാസ് തുടങ്ങി. 1–3 വരെ ക്ലാസുകൾ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഹാജർ കുറവ്.

∙ ഒരു ഡെസ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർഥി എന്ന തരത്തിലാണു ക്രമീകരണം. പകുതി വിദ്യാർഥികൾ വീതം ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ എത്തണം.

ഉത്തർപ്രദേശ്

∙ 1–5 ക്ലാസുകൾ രാവിലെയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞും 2 ഷിഫ്റ്റുകളിലായി ഈ മാസം ഒന്നിന് ആരംഭിച്ചു. പകുതിയോളം വിദ്യാർഥികൾ എത്തുന്നുണ്ട്.

∙ 9–12 ക്ലാസുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 16നും 6–8 ക്ലാസുകൾ 24നും തുടങ്ങി.

English Summary: Students not ready to attend regular classes after school reopen