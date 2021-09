ജി 4 വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ സംയുക്ത പ്രസ്താവന; യുഎൻ രക്ഷാസമിതി വിപുലപ്പെടുത്തണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കാലാനുസൃതമായി യുഎൻ രക്ഷാ സമിതി വിപുലപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജി 4 രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂയോർക്കിൽ യുഎൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു യോഗം. ഇന്ത്യ, ബ്രസീൽ, ജപ്പാൻ, ജർമനി എന്നിവയാണ് ജി 4 രാജ്യങ്ങൾ.



ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഒരു ദശകത്തോളമായി ചർച്ചകളിൽ മാത്രമൊതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. യുഎൻ പ്രവർത്തന രീതിയിലും മാറ്റമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ രക്ഷാസമിതിയെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും പങ്കാളിത്ത സ്വഭാവമുള്ളതും ഫലപ്രദവുമാക്കാൻ സമയബന്ധിതമായ പദ്ധതി വേണമെന്ന് യോഗം സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജി4 രാജ്യങ്ങൾക്ക് രക്ഷാസമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം ലഭിക്കാൻ പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. രക്ഷാസമിതിയിലെ താൽക്കാലിക അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കണമെന്നും കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾക്ക് വീറ്റോ അധികാരം നൽകണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിലവിൽ യുഎസ്, യുകെ, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കാണു രക്ഷാസമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗത്വമുള്ളത്. 10 രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഊഴമിട്ട് 2 വർഷത്തെ താൽക്കാലിക അംഗത്വം നൽകും. 75 വർഷം മുൻപ് യുഎൻ നിലവിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള ലോകക്രമമല്ല ഇപ്പോഴെന്നു യോഗം ഓർമിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കർ, കാർലോസ് ആൽബെർട്ടോ ഫ്രാങ്കോ റാൻക (ബ്രസീൽ), ഹീക്കോ മാസ് (ജർമനി), തോഷിമിറ്റ്സു മൊട്ടേഗി (ജപ്പാൻ) എന്നിവർ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

അഫ്ഗാൻ: രാജ്യാന്തര സമൂഹം കൈകോർക്കണമെന്ന് ജയ്ശങ്കർ

ജി20 വിദേശമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലും ജയ്ശങ്കർ പങ്കെടുത്തു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദത്തിന്റെ താവളമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന താലിബാന്റെ പ്രഖ്യാപനം എല്ലാ അർഥത്തിലും നടപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന്റെ കടമയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാൻ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളടക്കം എല്ലാവർക്കും പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഭരണകൂടമായിരിക്കണം അവിടെ വരേണ്ടത്. അഫ്ഗാന്റെ മനുഷ്യത്വപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ രാജ്യാന്തര സമൂഹം കൈകോർക്കണം. സഹായം നൽകുന്നവർക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ അത് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനാവുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ജയശങ്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

