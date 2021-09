കോവിഡ്: ജീവനൊടുക്കിയവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അര ലക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം ജീവനൊടുക്കിയാലും ആശ്രിതർക്കു സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ടിൽനിന്ന് 50,000 രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്കു ധനസഹായം നൽകാനുള്ള കേന്ദ്രതീരുമാനത്തിൽ കോടതി സന്തുഷ്ടി അറിയിച്ചു. ഹർജികളിൽ അടുത്ത മാസം 4നു വിധി പറയും.



‘‘കോവിഡ് ദുരന്തം നേരിട്ടവർക്ക് അൽപമെങ്കിലും ആശ്വാസമാകട്ടെ. സർക്കാർ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു രാജ്യവും ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല’’– ജസ്റ്റിസുമാരായ എം.ആർ. ഷാ, എ.എസ്. ബൊപ്പണ്ണ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ജില്ലാതല സമിതികൾ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്നു കോടതി സംസ്ഥാനങ്ങളോടു നിർദേശിച്ചു. പൊതുസമീപനം ഉറപ്പാക്കാനാണു സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ടിൽനിന്നു പണം ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നു കേന്ദ്രം വിശദീകരിച്ചു. മരണം ആശുപത്രിയിലോ കോവിഡ് കേന്ദ്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിലും പോസിറ്റീവായി 30 ദിവസത്തിനകമാണെങ്കിൽ കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കും.

കോവിഡ് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ഈ മാസം 3നു കേന്ദ്രം മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതിനുമുൻപു സംഭവിച്ച മരണങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളിൽനിന്നോ മറ്റു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നോ ലഭിച്ച മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചു തെറ്റുതിരുത്തുകയോ പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയോ ചെയ്യും.

മരിച്ചയാളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിനു നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച പരാതി ജില്ലാ സമിതിയിൽ ഉന്നയിക്കാം. പരാതികളിൽ 30 ദിവസത്തിനകം തീർപ്പുണ്ടാക്കണം.

