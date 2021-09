ബെംഗളൂരുവിനെ നടുക്കി ഗോഡൗണിൽ സ്ഫോടനം; 2 പേർ മരിച്ചു

ബെംഗളൂരു ∙ നഗരമധ്യത്തിലെ ചരക്കുഗതാഗത കമ്പനി ഗോഡൗണിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 2 പേർ മരിച്ചു. സമീപത്തെ 2 കടകൾ കത്തിനശിക്കുകയും 10 ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കു കേടുപാടുണ്ടാകുകയും ചെയ്ത അപകടത്തിൽ 4 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

ഗുഡ്സ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ പടക്കങ്ങളുടെ പെട്ടി എടുത്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണെന്നാണു പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. അതേസമയം, ഗോഡൗണിൽ മറ്റു സ്ഫോടകവസ്തു ശേഖരമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നു.



ചാമരാജ്പേട്ട് റോയൻ സർക്കിളിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 11.45നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അസ്‍ലം പാഷ (45), മനോഹർ (29) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. സമീപത്തെ പംക്ചർ ഷോപ്പും ചായക്കടയും കത്തിനശിച്ചു. ഗോഡൗൺ ഉടമ ഒളിവിലാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അമ്മയും മകളും മരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് അടുത്ത സ്ഫോടനം.

