ബിഗ് സല്യൂട്ട്; മകന്റെ രാജ്യസ്നേഹം തെളിയിക്കാൻ അച്ഛൻ പോരാടിയത് 13 മാസം, 21 ദിവസം

ന്യൂഡൽഹി ∙ മകന്റെ രാജ്യ സ്നേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തവർക്കെതിരെ അച്ഛൻ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന് 13 മാസങ്ങൾക്കുശേഷം പരിസമാപ്തി. ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനിൽ വീട്ടുകാരെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം സേനാ ക്യാംപിലേക്കു മടങ്ങവേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ കാണാതായ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി റൈഫിൾമാൻ ഷക്കീർ മൻസൂറിന്റെ (26) മ‍ൃതദേഹം പൂർണ സൈനിക ബഹുമതികളോടെ ഇന്നലെ സംസ്കരിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ മൻസൂർ അഹമ്മദ് വഗെയ് അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തി നിന്നു.



‌ഷക്കീറിനെ കാണാതായി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണു സമീപമുള്ള കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നു ചോര പുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. കൂടുതൽ വിവരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ടെന്ന് വാർത്ത വന്നതോടെ, മൺവെട്ടിയുമായി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ മൻസൂർ താഴ്‍വരയിലുടനീളം തിരച്ചിൽ നടത്തി.

ഇതിനിടെ, ഷക്കീർ ഭീകരർക്കൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കാമെന്നു ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ചു. രാജ്യസേവനത്തിനായി യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ മകൻ ഭീകരർക്കൊപ്പം ചേർന്നുവെന്ന വ്യാജപ്രചാരണം മൻസൂറിനെ തളർത്തിയെങ്കിലും തോൽക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. മകനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി ചെന്നപ്പോൾ ഷക്കീർ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന കുത്തുവാക്കുകളോടെ ചില പൊലീസുകാർ പരിഹസിച്ചു. ഷക്കീർ രാജ്യത്തിനു നൽകിയ സേവനങ്ങൾ നിറകണ്ണുകളോടെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണു മൻസൂർ അവരെ നേരിട്ടത്.

ഒടുവിൽ, 13 മാസത്തിനും 21 ദിവസങ്ങൾക്കും ശേഷം കുൽഗാമിൽ നിന്ന് അഴുകിയ മൃതദേഹം നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി. ഷക്കീർ കയ്യിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന ബ്രേസ്‍ ലെറ്റിൽ നിന്നു മൻസൂർ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഭീകരർ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ മകന്റെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം മാറോടണച്ചു. മൃതദേഹമടങ്ങിയ പേടകം ചുമലിലേന്തിയ സൈനികർ സേനയുടെ ചിനാർ കോർ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു.

English Summary: After 13 months, fallen Indian Army Soldier gets burial with full honours