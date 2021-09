ലഹരി: നടന്റെ കാമുകിയുടെ സഹോദരൻ അറസ്റ്റിൽ

മുംബൈ ∙ ബോളിവുഡ് നടൻ അർജുൻ രാംപാലിന്റെ കാമുകി ഗബ്രിയേലയുടെ സഹോദരൻ അഗിസിലാവോസ് ഡിമെട്രിയാഡ്സിനെ ലഹരിമരുന്നുമായി ഗോവയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സ്വദേശിയാണ്. ബോളിവുഡിലെ ലഹരി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണു പിടികൂടിയതെന്ന് നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) അറിയിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.



നടൻ സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ലഹരി ഇടപാടുകാരോട് അഗിസിലാവോസിന് അടുപ്പമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് അറസ്റ്റിലായ ഇയാൾക്കു 2 മാസത്തിനു ശേഷമാണു ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. ബോളിവുഡിലെ ലഹരി മാഫിയയുടെ ഭാഗമാണ് അഗിസിലാവോസ് എന്നാണ് എൻസിബി നിഗമനം.

English Summary: Brother Of Arjun Rampal's Partner, 3 Others Arrested After Goa Drug Raids