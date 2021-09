സച്ചിനും രാഹുലുമായി ചർച്ച; മന്ത്രിസഭ വികസനം ഉടൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജസ്ഥാനിൽ മന്ത്രിസഭാ വികസനം വൈകാതെയുണ്ടായേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി കോൺഗ്രസ് യുവ നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 10 ദിവസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണു സച്ചിൻ ഇരുവരെയും കാണുന്നത്. മന്ത്രിസഭയിൽ തന്റെ അനുയായികളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന സച്ചിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ഇനിയും തയാറായിട്ടില്ല.



കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗെലോട്ടിനെതിരെ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തിയ സച്ചിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, പിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു ഹൈക്കമാൻഡ് നീക്കിയിരുന്നു. സച്ചിനോട് ഹൈക്കമാൻഡിന് ഇപ്പോൾ നീരസമില്ലെന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ് അദ്ദേഹവുമായി രാഹുലും പ്രിയങ്കയും നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകൾ. അടുത്ത വർഷമവസാനം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്നു സൂചനയുണ്ട്.

English Summary: Sachin Pilot meets Rahul and Priyanka Gandhi in Delhi; Rajasthan Cabinet reshuffle likely, say sources