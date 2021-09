സൈകോവ്–ഡി വാക്സീൻ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ 12–17 പ്രായക്കാർക്കുൾപ്പെടെ നൽകാൻ അനുമതിയുള്ള സൈകോവ്–ഡി വാക്സീൻ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനമായ ഒക്ടോബർ രണ്ടിനു പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ഇതിന്റെ വില സംബന്ധിച്ചു ചർച്ച നടക്കുകയാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം സൂചിപ്പിച്ചു.



ഉൽപാദകരായ സൈഡസ് കാഡിലയോടു വാക്സീന്റെ വില സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചിരുന്നു. വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനു തീരുമാനമാകും. നിലവിൽ ലഭ്യമായ വാക്സീനുകളുടേതിനു സമാനമായ വിലയ്ക്കു തന്നെ സൈകോവ് ഡി വാക്സീനും ലഭ്യമാക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നു സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.3 ഡോസ് വാക്സീനാണ് കാഡിലയുടേത്. ആദ്യ ഡോസ് നൽകി 28–ാം ദിവസം രണ്ടാം ഡോസ്, 56–ാം ദിവസം മൂന്നാം ഡോസ് എന്നതാണ് ക്രമം. കുത്തിവയ്ക്കാതെ നൽകുന്ന ‘നീഡിൽ ഫ്രീ’ വാക്സീനാണെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.

English Summary: Centre working on pricing of Zydus Cadila COVID-19 vaccine, launch likely on October 2