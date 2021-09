എന്താണു പുരാവസ്തു? വാങ്ങൽ, വിൽപന, ശേഖരണം എന്നിവയിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ

1972 ലെ ആന്റിക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ട്രഷേഴ്സ് നിയമമാണു പുരാവസ്തു മേഖലയിൽ ബാധകമാകുന്നത്. 1976 ഏപ്രിൽ 5 മുതൽ ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്.

നിയമപ്രകാരമുള്ള പുരാവസ്തുക്കൾ?

100 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള

∙നാണയം, ശിൽപം, പെയിന്റിങ്, ലിഖിതം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കലാവസ്തുക്കൾ

∙കെട്ടിടത്തിൽനിന്നോ ഗുഹയിൽനിന്നോ അടർന്ന ഭാഗം

∙പഴയകാല ശാസ്ത്രം, കല, കരകൗശലം, സാഹിത്യം, മതം, ആചാരം, ധാർമികത, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയവ വ്യക്തമാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ

∙ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ

∙കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നവ.

75 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള

∙ശാസ്ത്രപരമോ ചരിത്രപരമോ സാഹിത്യപരമോ സൗന്ദര്യപരമോ ആയ മൂല്യമുള്ള കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളും മറ്റു രേഖകളും.

കാലപ്പഴക്ക വ്യവസ്ഥ ബാധകമല്ലാത്തപ്പോഴും, കലാപരമോ സൗന്ദര്യപരമോ ആയ മൂല്യമുള്ള സൃഷ്ടികളെ ‘ആർട്ട് ട്രഷർ’ എന്നു വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. അവയ്ക്ക് കയറ്റുമതി വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകം.

∙ തീരുമാനം ആരുടേത്?

ഏതെങ്കിലും വസ്തു പുരാവസ്തു ഗണത്തിൽ പെടുമോയെന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലാണ്.

∙ കയറ്റുമതി, വിൽപന

പുരാവസ്തുക്കളുടെ കയറ്റുമതിക്കു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഏജൻസികൾക്കുമാണ് അധികാരം.

ആഭ്യന്തര വിൽപനയ്ക്കു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലൈസൻസ് വേണം. പുരാവസ്തു മേഖലയിലെ പ്രവർത്തന പരിചയം അടക്കം പരിഗണിച്ചാണു ലൈസൻസ് നൽകുക.

സ്വകാര്യവ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന വിൽപന നിരോധിക്കാനും സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്.

∙ റജിസ്ട്രേഷൻ

സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന പുരാവസ്തുക്കൾ കൈവശംവയ്ക്കുന്നതിനും റജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധം. പുരാവസ്തു കൈവശം വയ്ക്കുന്നവർ വിജ്ഞാപനമിറങ്ങി 3 മാസത്തിനകവും വാങ്ങുന്നവർ 15 ദിവസത്തിനകവും അതു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

മ്യൂസിയം, ഓഫിസ്, പുരാവസ്തു കാര്യാലയം, വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് റജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട. കല്ല്, ടെറാക്കോട്ട, ലോഹങ്ങൾ, ആനക്കൊമ്പ്, എല്ല് തുടങ്ങിയവയിലുണ്ടാക്കിയ ശിൽപങ്ങൾ, 100 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതും ഏതു മാധ്യമത്തിലുള്ളതുമായ പെയിന്റിങ്, ചിത്രീകരണമോ അലങ്കാരപ്പണികളോ ഉള്ള കയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണു 1980 ലെ വിജ്ഞാപനം പറയുന്നത്.

∙ ഏറ്റെടുക്കൽ

പുരാവസ്തു ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. ജില്ലാ കലക്ടർക്കാണു നടപടിച്ചുമതല. മതാചാരപ്രകാരം ഉപയോഗത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഈ വ്യവസ്ഥ ബാധകമല്ല. വില നൽകിയാവും ഏറ്റെടുക്കുക.

∙ ശിക്ഷ

നിയമവിരുദ്ധമായ കയറ്റുമതിക്ക് 6 മാസം മുതൽ 3 വർഷംവരെ തടവും പിഴയും. മറ്റു നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് 6 മാസം വരെ തടവും പിഴയും.

English Summary: What is an antique? rules