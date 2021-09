സിബലിനെതിരായ പ്രതിഷേധം: വിമർശിച്ച് ആനന്ദ് ശർമ, തരൂർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വിമർശിച്ചതിനു കപിൽ സിബലിന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് ആനന്ദ് ശർമ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധത്തെ വിമർശിച്ച് ഗുലാം നബി ആസാദ്, അമരിന്ദർ സിങ്, ശശി തരൂർ, മനീഷ് തിവാരി തുടങ്ങിയവരും രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ, പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നടപടിയെ അപലപിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയാറായില്ല.

കോൺഗ്രസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഇല്ല. അതിനാൽ, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത് ആരെന്നറിയില്ല. ആരെന്നറിയാം, എന്നാൽ, അറിയില്ല തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങളിലൂടെയാണ് പാർട്ടിയിലെ വിമതപക്ഷമായ ജി–23യിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സിബൽ നേതൃത്വത്തെ വിമർശിച്ചത്. തങ്ങൾ ജി–23 ആണെന്നും ഏറാൻമൂളി– 23 അല്ലെന്നും ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നും സിബൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പാർട്ടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തക സമിതി ചേരണമെന്ന് സിബലും ഗുലാം നബി ആസാദും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

സിബലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തക്കാളി എറിഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ നേതാക്കൾ ട്വിറ്ററിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചത്. നടപടി അപലപനീയവും പാർട്ടിക്ക് അപമാനകരവുമാണെന്ന് ആനന്ദ് ശർമ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയോടു വിധേയത്വമുള്ള കോൺഗ്രസുകാരനും പാർലമെന്റിന് അകത്തും പുറത്തും പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി പോരാടുന്നയാളുമാണ് സിബലെന്നും ഗുലാം നബി പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തെ തെമ്മാടിത്തമെന്ന് ഗുലാം നബിയും ആസൂത്രിത തെമ്മാടിത്തമെന്ന് മനീഷ് തിവാരിയും വിശേഷിപ്പിച്ചു.

ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസ് സിബലിന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും വിയോജിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലല്ലെന്നും നടപടി നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും ശശി തരൂർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസിനുവേണ്ടി കോടതിയിൽ ഒട്ടേറെ കേസുകളിൽ പോരാടിയ വ്യക്തിയാണ് സിബലെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Anand Sharma And Shashi Tharoor On Protest Against Kapil Sibal