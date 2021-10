മൗണ്ട് ത്രിശൂലിൽ ഹിമപാതം: 5 നാവികരെ കാണാതായി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മൗണ്ട് ത്രിശൂൽ പര്യവേഷണത്തിനു പുറപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിലെ 5 അംഗങ്ങളെ ഹിമപാതത്തെത്തുടർന്നു കാണാതായി. സെപ്റ്റംബർ 3നു മുംബൈയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടതാണ് 20 അംഗ പര്യവേഷണ സംഘം. ഇന്നലെ രാവിലെ കൊടുമുടിയുടെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗം കീഴടക്കാൻ യാത്ര തിരിച്ച 10 പേരാണു ഹിമപാതത്തിൽപെട്ടത്. 5 പേർ സുരക്ഷിതരാണ്. മറ്റുള്ളവർക്കായി കര–വ്യോമസേനകളും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

മൗണ്ട് ത്രിശൂൽ

∙ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പശ്ചിമ കുമയൂൺ മേഖലയിൽ ഹിമാലയൻ നിരകളുടെ ഭാഗമായ 3 കൊടുമുടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മൗണ്ട് ത്രിശൂൽ. 7120, 6690, 6007 മീറ്റർ വീതം ഉയരമുള്ളവയാണ് ഈ കൊടുമുടികൾ. 1907ൽ ബ്രിട്ടിഷ് പർവതാരോഹകൻ ടോം ജോർജ് ലോങ്സ്റ്റാഫ് ആണ് ആദ്യമായി കീഴടക്കിയത്. മഞ്ഞുകാലത്ത് മൗണ്ട് ത്രിശൂലിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള അനുമതി ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് നൽകിത്തുടങ്ങിയത്.

English Summary: Massive search on for five navy climbers after avalanche hits expedition in Uttarakhand