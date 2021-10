സിദ്ദിഖ് കാപ്പന് സിമി ബന്ധം എന്ന് കുറ്റപത്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഹത്രസിൽ ദലിത് പെൺകുട്ടിയുടെ പീഡന കൊലപാതകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ, യുപി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സിദ്ദീഖ് കാപ്പനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ചുമത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. നിരോധിത സംഘടനയായ സിമിയുടെ തീവ്രവാദ അജൻഡ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കാപ്പൻ ശ്രമിച്ചതായും കാപ്പന്റെ ലേഖനങ്ങൾ മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിനുള്ളിൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുന്നവയായിരുന്നുവെന്നും 5000 പേജുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.



എന്നാൽ, കുറ്റപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ് കാപ്പനു നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ വിൽസ് മാത്യു ആരോപിച്ചു. പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിചാരണ കോടതിയിൽ കാപ്പൻ ഹർജി നൽകി.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് കാപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർക്കും എതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തിയാണ് യുപി പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

കാപ്പൻ മലയാളത്തിലെഴുതിയ 36 ലേഖനങ്ങളെപ്പറ്റി കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി കാപ്പന് ബന്ധമുണ്ട്. പൗരത്വനിയമം, ഷഹിൻബാഗ് പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വർഗീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ് ലേഖനങ്ങളിൽ പലതും.

ഹത്രസ് പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചശേഷം ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇളക്കിവിടാൻ കാപ്പൻ അടക്കമുള്ളവർ ശ്രമിച്ചതിന് ദൃക്സാക്ഷി മൊഴിയുണ്ടെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഈ സമയത്ത് കാപ്പൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഹത്രസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിലായിരുന്നു അറസ്റ്റെന്നും കാപ്പന്റെ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

