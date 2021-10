രാഷ്ട്രപിതാവിന് ‌രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം; മുൻപ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിക്കും ജന്മദിനത്തിൽ പ്രണാമം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഖാദിയിൽ നെയ്തെടുത്ത വമ്പൻ ദേശീയപതാക പാറിച്ചും ശുചിത്വ–സേവന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചും 152–ാം ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ രാജ്യം മഹാത്മാവിന് ആദരമർപ്പിച്ചു.

രാജ്യത്തിന്റെയും പൗരന്മാരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഊർജമായി ഗാന്ധിജയന്തി ദിനം മാറട്ടെയെന്നു രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദും സ്വച്ഛ് ഭാരത് പരിപാടിയിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശുചിത്വം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവർ രാജ്ഘട്ടിലെത്തി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. കർമപാതയിൽ മുന്നേറാൻ ഗാന്ധിജീവിതവും ആശയങ്ങളും തലമുറകളെ സഹായിക്കുമെന്നു മോദി പറഞ്ഞു. കർഷകസമരം ഓർമിപ്പിച്ച്, വിജയത്തിലേക്ക് ഒരു സത്യഗ്രഹി മതിയെന്നു കുറിച്ചായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവരും രാഷ്ട്രപിതാവിനു പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു.

ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ 117–ാം ജന്മവാർഷികദിനം കൂടിയായ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വിജയ്ഘട്ടിൽ നേതാക്കൾ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.

English Summary: PM Modi on Gandhi Jayanti: ‘Life of Pujya Bapu will continue to inspire every generation of country’