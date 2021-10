കർഷക പ്രതിഷേധത്തിനിടെ യുപിയിൽ സംഘർഷം, 8 മരണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകർക്കിടയിലേക്കു കാറുകൾ ഇടിച്ചുകയറ്റിയതിനെത്തുടർന്നു 4 പേരും ഈ കാറുകൾ കത്തിച്ചതോടെ മറ്റു 4 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. 3 ബിജെപി പ്രവർത്തകരും ഡ്രൈവറുമാണിത്.



രണ്ട് എസ്‌യുവികളിലൊന്ന് ഓടിച്ചിരുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ്കുമാർ മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയാണെന്നു കർഷകർ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, തന്റെ മകൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും തെളിവായി വിഡിയോ ഉണ്ടെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു സാരമായി പരുക്കേറ്റു. സ്ഥലത്തു വൻ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. വെടിവയ്പുമുണ്ടായി.

കേന്ദ്ര കൃഷി നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നതു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരാണെന്നും അവരെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്താൻ രണ്ടു മിനിറ്റ് മതിയെന്നും ഈയിടെ മന്ത്രി മിശ്ര പറഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു. യുപി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു മിശ്ര ഇന്നലെ ലഖിംപുർ ഖേരിയിലെ ബൻബിർപുർ ഗ്രാമത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഉപരോധിക്കാൻ കർഷകർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വരാനിരുന്ന ഹെലിപ്പാഡിനു സമീപം രാവിലെ തന്നെ സമരക്കാർ തമ്പടിച്ചതിനാൽ യാത്ര റോഡ് മാർഗമാക്കി. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചെത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെയും കരിങ്കൊടി ഉയർന്നതിനു പിന്നാലെ, ആശിഷ് കർഷകർക്കു നേരെ കാർ ഓടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നു സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, കല്ലേറിനെത്തുടർന്ന് കാറുകൾ മറിഞ്ഞെന്നും അതിനടിയിൽപ്പെട്ടാണ് 2 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നുമാണ് മന്ത്രി മിശ്രയുടെ വാദം. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മടങ്ങി.

മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, സംഭവസ്ഥലത്തു എഡിജിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെ നിയോഗിച്ചു. ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെ സമരവേദിയിൽനിന്നു ബികെയു നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത്ത് സ്ഥലത്തെത്തി. വടക്കൻ യുപിയിൽ നേപ്പാൾ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള ജില്ലയാണു ലഖിംപുർ ഖേരി.

English Summary: 8 dead in violence during farmers’ protest in UP’s Lakhimpur Kheri