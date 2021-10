ഹിമപാതം: 4 മൃതദേഹം കിട്ടി, 2 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മൗണ്ട് ത്രിശൂലിൽ ഹിമപാതത്തിൽ പെട്ട ആറംഗ സംഘത്തിലെ 4 നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. രണ്ടുപേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. ലഫ്. കമാൻഡർ രജനീകാന്ത് യാദവ്, ലഫ്. കമാൻഡർ യോഗേഷ് തിവാരി, ലഫ്. കമാൻഡർ അനന്ത് കുക്രേതി, നാവികൻ ഹരി ഓം എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണു കിട്ടിയത്. കാണാതായ ഒരു നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ഒരു ഷെർപ്പയ്ക്കും വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു.



മുംബൈയിൽ നിന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം 3നു പുറപ്പെട്ട 20 അംഗ പർവതാരോഹസംഘത്തിലെ 10 പേരാണു മൗണ്ട് ത്രിശൂൽ കയറാൻ പുറപ്പെട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണു അപകടമുണ്ടായത്.

