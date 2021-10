‘ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കരുത്; യുപിയിൽ നിയമമുണ്ടായിരിക്കില്ല, ഈ രാജ്യത്ത് നിയമമുണ്ട്’

ന്യൂഡൽഹി ∙ തടയാനെത്തിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രോഷാകുലയായി. കർഷകർ കൊല്ലപ്പെട്ട ലഖിംപുരിലേക്കു പോകാൻ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് പ്രിയങ്കയും കോൺഗ്രസ് എംപി ദീപേന്ദർ സിങ് ഹൂഡയും ലക്നൗവിൽ വിമാനമിറങ്ങിയത്. തുടർന്നു ലക്നൗവിലെ വസതിയിലെത്തി. പ്രിയങ്ക പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ പൊലീസ് വീടു വളഞ്ഞു.



അർധരാത്രിയോടെ പൊലീസ് വലയം ഭേദിച്ച് വാഹനത്തിൽ പുറത്തുകടന്ന പ്രിയങ്ക ലഖിംപുരിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. വഴിയിൽ പലയിടത്തും പൊലീസ് തടഞ്ഞതോടെ ഇടവഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ സീതാപുരിലെ ഹർഗാവിൽ പൊലീസ് അവരെ തടഞ്ഞ് മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇതു ചോദ്യം ചെയ്ത ഹൂഡയെ തള്ളിനീക്കി വാഹനത്തിലേക്കു കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ച പൊലീസിനോടു പ്രിയങ്ക കയർത്തു.

‘നിങ്ങൾ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണു ഞങ്ങളെ തടയുന്നത്? ബലമായി തടയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നു ഞാൻ പറയാം. ശാരീരിക ഉപദ്രവം, തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ശ്രമം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, അവഹേളിക്കാനുള്ള ശ്രമം...മനസ്സിലായോ?

എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കരുത്. മേലുദ്യോഗസ്ഥരെയും നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിയെയും പോയിക്കണ്ട് അറസ്റ്റ് വാറന്റുമായി വരൂ. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശിൽ (ഉത്തർപ്രദേശ്) നിയമമുണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ, ഈ രാജ്യത്ത് നിയമമുണ്ട്. ഞങ്ങളെ തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശവുമില്ല’ – പ്രിയങ്ക രോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.

പിന്നാലെ പ്രിയങ്കയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പൊലീസ് പുലർച്ചെ 5 മണിയോടെ സീതാപുരിലെ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തിച്ചു. അവിടെ പാർപ്പിച്ച മുറി പ്രിയങ്ക ചൂലുകൊണ്ട് അടിച്ചുവൃത്തിയാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടു. ലഖിംപുർ സന്ദർശിക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയതോടെ അവരെ രാത്രിയും കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചു. ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി.

അഖിലേഷ് അറസ്റ്റിൽ;പൊലീസ് വാഹനം കത്തിച്ചു

ലഖിംപുരിലേക്കു പുറപ്പെട്ട സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവിനെയും സംഘത്തെയും പൊലീസ് തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് വസതിക്കു മുന്നിൽ ധർണയിരുന്ന അഖിലേഷിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി. സ്റ്റേഷനു മുന്നിലെ പൊലീസ് വാഹനം എസ്പി പ്രവർത്തകർ കത്തിച്ചു.ലഖിംപുരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി എംപി സഞ്ജയ് സിങ്ങിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ലക്നൗവിൽ നിന്ന് ലഖിംപുരിലേക്കു പോകാൻ ശ്രമിച്ച ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ, പഞ്ചാബ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്ജിന്ദർ സിങ് രൺധാവ എന്നിവരെയും തടഞ്ഞു. ഇവരുടെ വിമാനത്തിനു ലക്നൗവിലിറങ്ങാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച് യുപി അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവനീഷ് കുമാർ അവസ്തി ഉത്തരവിറക്കി. യുപിയിലേക്കു പാസ്പോർട്ടും വീസയും ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നു ബാഗേൽ ചോദിച്ചു.

പിന്നിൽ ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരരെന്നു ബിജെപി

ഖലിസ്ഥാനി, ജിഹാദി ഭീകരവാദികളാണ് ലഖിംപുർ പ്രശ്നത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. കർഷകരുടെ വേഷത്തിൽ വന്ന ഗുണ്ടകളാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വൈ.സത്യകുമാറും യുപി ബിജെപി വക്താവ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശ്രീവാസ്തവയും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കർഷക വേഷത്തിലെത്തിയ ഗുണ്ടകൾ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് തികഞ്ഞ ആസൂത്രണത്തോടെയാണെന്നു സത്യകുമാർ ട്വീറ്റു ചെയ്തു. ഭിന്ദ്രൻവാലയുടെ ചിത്രമുള്ള ടീഷർട്ട് ധരിച്ച യുവാവ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോടു സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രവും ട്വീറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് ലഖിംപുർ ഖേരി സംഭവത്തോടെ പുറത്തുവന്നതെന്ന് ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ്കുമാർ മിശ്രയും ഖലിസ്ഥാൻ ആരോപണം ഉയർത്തിയിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ ടൂറിസം പൊളിച്ചെന്ന് യുപി മന്ത്രി

ചിലരുടെ ‘രാഷ്ട്രീയ ടൂറിസ’ത്തിനു നിൽക്കാതെ യോഗി സർക്കാർ കർഷകരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ലഖിംപുർ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതായി യുപി മന്ത്രി സിദ്ധാർഥ് നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും എസ്പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവും സ്ഥിരം നാടകം കളിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: Priyanka Gandhi Vadra detained on her way to Lakhimpur Kheri